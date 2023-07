Feuer greift auf 80 Strohballen und Feld über

Bei Erntearbeiten in Groß Berßen im Landkreis Emsland hat das Feuer einer brennenden Rundballenpresse auf ein Stoppelfeld und ein Strohlager übergegriffen. Rund 80 Rundballen gingen in Flammen auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurden zwei landwirtschaftliche Maschinen und zwei Kipper bei dem Feuer am Freitagnachmittag beschädigt. Verletzt worden sei niemand. Laut Polizei war die Rundballenpresse bei den Erntearbeiten in Brand geraten. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.