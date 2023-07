Sicherheitskonzept nach Blockade eines abfahrenden Zuges

Nach der Blockade eines abfahrenden Zuges haben Bundespolizei, Stadt und Bahn ein vorübergehendes Sicherheitskonzept für den Bahnhof Achim (Kreis Verden) entwickelt. Der Weg zum Bahnsteig sei nun mit Absperrungen wie sonst bei Baustellen gesichert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Außerdem weisen Angestellte auf die Wege hin. Rund 200 Mitarbeiter eines Logistikunternehmens waren nach ihrem Schichtende am Mittwoch auf die Gleise gedrängt, einige hinderten den Lokführer an der Abfahrt und alle stiegen in den Regionalzug ein.