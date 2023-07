Weil: Gasförderung vor Borkum keine politische Frage

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die einen sehen in der geplanten Gasförderung in der Nordsee eine wichtige Energiequelle, die anderen befürchten schwere Schäden für die Umwelt. Was sagt Niedersachsens Ministerpräsident zu dem Projekt?