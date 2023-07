Göttinger Basketballer holen Rekordspieler von Meister Ulm

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den Montenegriner Fedor Zugic vom deutschen Meister Ratiopharm Ulm verpflichtet. Der 19-Jährige unterschrieb in Niedersachsen einen Einjahresvertrag.

„Fedor ist ein talentierter Guard, der auf den Positionen zwei und drei spielen kann. Obwohl er noch sehr jung ist, hat er in den vergangenen Spielzeiten in Ulm und mit der Nationalmannschaft gezeigt, welche Fähigkeiten er hat“, sagte der Göttinger Trainer Olivier Foucart.

Zugic spielte bereits mit 15 Jahren in der ersten Liga seines Heimatlandes für den Hauptstadtclub KK Buducnost. 2019 wurde er der bis heute jüngste Spieler, der jemals in einem Spiel der EuroLeague eingesetzt wurde. Zwei Jahre später wechselte er in die Bundesliga nach Ulm.

