Schlägerei nach Diebstahl: Mehrere Polizisten verletzt

Braunschweig (dpa/lni). Nach dem Diebstahl eines lebensgroßen Stofftigers aus einem Geschäft in Braunschweig ist es zu einer Schlägerei gekommen. Insgesamt sechs Beamte wurden verletzt, eine Polizistin erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und ist dienstunfähig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Acht bis zehn Personen hatten das Stofftier am Mittwochabend gestohlen und waren dann von drei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes angesprochen worden. Die jungen Männer umstellten das Sicherheitspersonal und schlugen und traten es. Es entstand eine Schlägerei und eine unübersichtliche Situation.

Als die Polizei eintraf, versuchten einige Täter zu fliehen und griffen dann die Beamten unvermittelt mit Faustschlägen und Tritten an. Etliche Polizisten brachten die aufgeheizte Lage unter Kontrolle und nahmen vier junge Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren zu einer Dienststelle mit. Da sich die Männer heftig wehrten, wurden sie wegen ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung ordnete die Polizei die Entnahme von Blutproben an.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Bei dem Einsatz behinderten Schaulustige die Beamten. Polizisten wurden körperlich bedrängt, es flogen Gegenstände und es gab unangebrachte Kommentare, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde der Einsatz erheblich erschwert.

