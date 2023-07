Mehr Zeit für Umsetzung von Kindergartenausbau für Träger

Wegen fehlender Fachkräfte und Baustoffe erhalten Träger von Kindergärten in Niedersachsen mehr Zeit, um geförderte Baumaßnahmen umzusetzen. Die Frist wird um ein Jahr auf Ende September 2024 verlängert, wie das Kultusministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Monaten hätte sich gezeigt, dass die Planungen der Träger oft durch die Probleme des Bausektors erschwert wurden. Somit ließen sich viele dieser Vorhaben nur mit der verlängerten Frist umsetzen.