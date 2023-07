Gericht Anklage wegen ausgesetzten Schweinen in Naturschutzgebiet

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der unerlaubt Schweine in dem EU-Vogelschutzgebiet Voslapper Groden-Süd bei Wilhelmshaven gebracht haben soll. Der Beschuldigte stehe im Verdacht, 2016 zehn Tiere dort ausgesetzt zu haben, sagte eine Sprecherin der Oldenburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage. Angeklagt sei beim Amtsgericht in Wilhelmshaven ein Verstoß wegen der „Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete“ nach Paragraf 329 Strafgesetzbuch. Zuvor hatte die „Wilhelmshavener Zeitung“ berichtet.