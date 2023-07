Minister informiert sich über Künstliche Intelligenz

Auf seiner Sommerreise informiert sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) über Forschung zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute (9.00 Uhr) besucht er den niedersächsischen Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Osnabrück.

Osnabrück (dpa/lni). Auf seiner Sommerreise informiert sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) über Forschung zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute (9.00 Uhr) besucht er den niedersächsischen Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Osnabrück.

Die Professoren der beiden Osnabrücker Forschungsbereiche des DFKI Niedersachsen, Joachim Hertzberg und Oliver Thomas, geben Einblicke in Forschungsschwerpunkte und den Transfer in die regionale Wirtschaft. Unter anderem geht es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zum Beispiel in der Landwirtschaft, etwa bei Agrarrobotern. Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Frage, wie mittelständische Unternehmen Künstliche Intelligenz nutzen können.

