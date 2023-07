Stiebel-Eltron plant Wärmepumpen-Fertigung in Gifhorn

Stiebel Eltron will an dem vor der Schließung stehenden Continental-Standort in Gifhorn künftig Teile für Wärmepumpen herstellen. Das sehe eine Absichtserklärung vor, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Die konkreten Verhandlungen sollen nun umgehend beginnen. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, ließen beide Seiten offen.

Gifhorn (dpa/lni). Stiebel Eltron will an dem vor der Schließung stehenden Continental-Standort in Gifhorn künftig Teile für Wärmepumpen herstellen. Das sehe eine Absichtserklärung vor, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Die konkreten Verhandlungen sollen nun umgehend beginnen. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, ließen beide Seiten offen.

Angedacht sei, in dem bisherigen Bremsen-Werk Edelstahlspeicher für Wärmepumpen herzustellen. „Vor dem Hintergrund des starken Wachstums unseres Unternehmens, getrieben vor allem durch die Nachfrage nach umweltfreundlichen Wärmepumpen-Heizungen, bauen wir unsere Fertigungskapazitäten massiv aus“, sagte Stiebel-Eltron-Chef Kai Schiefelbein. „Daher würden wir uns sehr freuen, wenn wir eine Lösung fänden, die Fertigung von Speichern für Wärmepumpen-Innenteile zukünftig am Standort Gifhorn mit kompetenten Beschäftigten realisieren zu können.“

Ziel sei es, dass der Wärmepumpen-Hersteller neben Produktions- und Logistikflächen auch „möglichst viele“ der 900 Mitarbeiter am Standort übernehme, hieß es bei Conti. Der Zulieferer hatte Anfang Juli angekündigt, das Bremsen-Werk in Gifhorn bis Ende 2027 aufgeben zu wollen. Seither wird nach Fremdfirmen gesucht, die sich am Standort ansiedeln könnten. Mit Stiebel Eltron wurde nun die erste gefunden. Mit weiteren sei man im Gespräch.

„Die Gespräche mit Stiebel Eltron sind ein wichtiger Schritt“, sagte Conti-Personalvorständin Ariane Reinhart. Es freue sie sehr, dass den Beschäftigten in Gifhorn bereits jetzt erste mögliche Perspektiven aufgezeigt werden könnten. Standort-Betriebsratschef Athanasios Kokotos sprach von einem wichtigen Signal, das Vertrauen schaffe. Aus Absichtserklärungen müssten nun bindende Verträge erarbeitet werden.

