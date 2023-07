Marineschiff zu Nato-Einsatz aufgebrochen

Das deutsche Marineschiff „Frankfurt am Main“ ist von Wilhelmshaven aus zu einer Nato-Mission im Mittelmeer gestartet. Das Kriegsschiff verließ mit rund 180 Soldatinnen und Soldaten an Bord am Mittwochmittag den Marinestützpunkt, wie ein Marinesprecher sagte. In den kommenden Monaten soll die Besatzung des sogenannten Einsatzgruppenversorgers helfen, den Seeraum in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei gegen Schleuserkriminalität zu überwachen. Dazu sollen die Soldaten auch mit der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zusammenarbeiten. Im November wird die „Frankfurt am Main“ in Wilhelmshaven zurück erwartet.