Göttinger Basketballer verpflichten US-Guard Deondre Burns

Göttingen (dpa/lni). Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat sich mit US-Guard Deondre Burns vom zypriotischen Vizemeister Keravnos Strovolou verstärkt. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab.

„Deondre ist ein kräftiger, athletischer Guard, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive effizient agiert“, sagte Trainer Olivier Foucart über Burns. „Er kann auf den Positionen eins und zwei spielen.“ Burns sammelte in der vergangenen Saison im Schnitt 12,9 Punkte, holte 3,3 Rebounds und verteilte 3,6 Assists.

