Wegen einer schwierigen Haushaltslage soll die Breitbandförderung für schnelleres Internet in Niedersachsen im kommenden Jahr eingestellt werden. „Die Belastung des Landeshaushalts ist groß, weshalb sich die Landesregierung auf eine Priorisierung von Maßnahmen und Vorhaben für den Haushalt 2024 verständigen musste“, teilte das Digitalisierungsministerium in Hannover am Mittwoch mit.

Internet Land will Breitbandförderung im kommenden Jahr einstellen

Das Ministerium verwies auf die erhebliche Geldsumme, die man in den vergangenen Jahren dafür zur Verfügung gestellt habe. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die daraus resultierende Energiepreiskreise, der Klimawandel und die notwendige Transformation hätten den finanziellen Druck erhöht, hieß es weiter aus dem Ministerium.

„Die Förderung des Breitbandausbaus wurde aus den Mitteln des Masterplans Digitalisierung, der 2018 mit einer Milliarde ausgestattet wurde, realisiert. Daraus werden knapp 500 Millionen Euro in den Ausbau investiert und in den nächsten Jahren verbaut. Weitere Mittel waren für die Haushalte 2023-2026 nicht vorgesehen“, sagte Digitalisierungsminister Olaf Lies (SPD). Die Haushaltssituation mache eine Fortsetzung nicht möglich. Kritik an der Entscheidung kam etwa von der CDU.

