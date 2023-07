Braunschweig holt Mittelstürmer Kaan Caliskaner

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Kaan Caliskaner verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt von Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg zu den Niedersachsen und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Braunschweiger am Dienstag mitteilten. In der vergangenen Saison hatte er für die Regensburger in 29 Spielen sechsmal getroffen und gab zwei Torvorlagen.

Braunschweig (dpa/lni). Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Kaan Caliskaner verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt von Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg zu den Niedersachsen und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Braunschweiger am Dienstag mitteilten. In der vergangenen Saison hatte er für die Regensburger in 29 Spielen sechsmal getroffen und gab zwei Torvorlagen.

„Mit Kaan konnten wir einen weiteren offensiven Spieler mit guter Technik, viel Tempo und ausreichend Größe für das Zentrum verpflichten. Er verfügt mit seinen 23 Jahren schon über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga und kann auch als Zehner oder hängende Spitze agieren“, sagte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Braunschweig. Caliskaner ist der siebte Zugang der Eintracht, die am 30. Juli (13.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel in die neue Saison startet.

