Oldenburg verpflichtet Telekom Baskets Deane Williams

Oldenburg (dpa/lni). Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat mit Deane Williams einen neuen Power Forward geholt. Der 26-Jährige spielte bisher für die Telekom Baskets Bonn, mit denen er in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League gewann und deutscher Vizemeister wurde. Zur Vertragslaufzeit machte Oldenburg in der Mitteilung von Dienstag keine Angaben.

„Deane ist einer dieser Spieler, der alle diese kleinen Dinge erledigt, die es braucht, um Spiele zu gewinnen. Er ist ein großartiger Athlet, der mit einem hohen Level an Energie spielt“, sagte Trainer Pedro Calles über den 2,03 Meter großen Spieler. Williams erzielte in der vergangenen Saison in der BBL durchschnittlich 6,2 Punkte und holte 3,0 Rebounds.

