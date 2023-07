Falsche Handwerker erbeuten hohen fünfstelligen Betrag

Falsche Handwerker haben einem Ehepaar in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland einen hohen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen. Die beiden Männer hatten dem Ehepaar angeboten, die Hofzufahrt zu reinigen und zeigten sogar einen Flyer ihrer angeblichen Firma vor, teilte die Polizei am Montag mit. Um an den Wasseranschluss zu gelangen, traten sie in das Haus ein und trennten sich dort. Einer der beiden stahl dort eine Tasche mit dem Geld. Anschließend verschwanden die Täter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Männer oder deren Fahrzeug am Mittwochvormittag beobachtet haben.