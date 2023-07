Wechselhaftes Wetter in den nächsten Tagen

Kühler Norden - sommerlicher Süden: Auf diese Formel lässt sich für die kommenden Tage das Wetter in Niedersachsen bringen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg vom Montag kommen die nördlichen Landesteile auf Temperaturen zwischen 22 und 23 Grad. In Südniedersachsen - etwa ab der Linie Hannover-Braunschweig - klettern die Temperaturen laut DWD auf bis zu 26 Grad. Örtlich seien auch 27 Grad möglich, hieß es.

Grundsätzlich rechnen die Meteorologen mit wechselhaftem Wetter. Am Montag sei das Risiko von Schauern hoch, auch einzelne Gewitter seien möglich. Am Dienstag soll es trockener werden, mit Schauerrisiko eher im Norden. Am Mittwoch dürften die Schauer auch auf den Süden ausgreifen. Regenschauer sind laut DWD auch am Donnerstag möglich, allerdings bei einem etwas geringerem Risiko. Das wechselhafte Wetter dürfte bis auf weiteres bleiben.

