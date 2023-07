Feuerwehreinsatz Brand im ehemaligen Freibad in Neustadt am Rübenberge

Ein Brand im stillgelegten Freibad in Neustadt am Rübenberge hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Atem gehalten. Das Feuer war im Bereich der ehemaligen Umkleidekabinen und des Kiosks ausgebrochen, es drohte auf den nachbarlichen Schießstand überzugreifen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Montag sagte.