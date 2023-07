Auto landet im Kornfeld: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Börger im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter durch ein Kornfeld gefahren bis sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegenblieb, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach Angaben der Feuerwehr entdeckte ein Jäger am Sonntagmorgen die Spuren im Kornfeld sowie einen Autoreifen. Er alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Wann der Unfall passierte, sei unklar. Am Auto entstand Totalschaden.