Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Motorrad

Beim Zusammenstoß zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Leichtkraftrad in Hildesheim ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand war ein 55-Jähriger am Samstagvormittag dabei mit seinem Gespann nach rechts in eine Stichstraße abzubiegen, als der Kradfahrer rechts vorbeifahren wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht nach Zeugen die den Unfall gesehen haben.