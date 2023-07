Mutmaßlicher Autodieb rast in zweites Fahrzeug: Zwei Tote

Ein mutmaßlicher Autodieb soll im sächsischen Nochten einen Unfall verursacht haben, bei dem er selbst und ein weiterer Mann starben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 27-Jährige sei am Morgen in einem zuvor in Niedersachsen gestohlenen Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab und überschlugen sich mehrmals. Neben dem 27-Jährigen starb auch der 60 Jahre alte Fahrer des zweiten Fahrzeuges.