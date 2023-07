Niedersachsens Unternehmen bangen um Wettbewerbsfähigkeit

Hannover (dpa/lni). Viele Unternehmen in Niedersachsen sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHKN), an der sich rund 1800 Betriebe beteiligt haben. Vor allem die anhaltend hohen Energiepreise, aber auch der Mangel an Fachkräften dämpfen demnach die Erwartungen. Noch sei die Geschäftslage verhältnismäßig gut, beim Blick auf die kommenden Monate aber herrsche Skepsis.

„Besonders betroffen sind die energieintensiven Industrien“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt am Freitag. Für diese Unternehmen lohnten sich Neuinvestitionen kaum noch, die Branchen drohten im internationalen Vergleich zurückzufallen.

Weil bei vielen Menschen noch keine Tarif- und Lohnsteigerungen angekommen sind, liegt laut IHKN auch der private Konsum noch deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Darunter litten insbesondere der Einzelhandel und das Gastgewerbe.

Insgesamt geben die IHKN den Indikator für das Konjunkturklima mit 85 Punkten an. Das bedeutet einen Rückgang um neun Punkte seit dem ersten Quartal 2023. Der Wert, der sich an der aktuellen und erwarteten Geschäftslage orientiert, liegt damit deutlich unter dem langjährigen Durchschnittswert von 104 Punkten.

Die CDU-Fraktion im Landtag rief die Landesregierung angesichts der Zahlen dazu auf, sich beim Bund dafür einzusetzen, die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie zu verschieben und die Anhebung der Mautgebühren für das Transportgewerbe auf den Prüfstand zu stellen. Zudem müsse die Transformation der Wirtschaft mit Förderprogrammen begleitet werden, „und zwar nicht nur für die große Industrie, sondern vor allem für die kleinen und mittelständischen Betriebe“, sagte CDU-Geschäftsführerin Carina Hermann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen