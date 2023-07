Verstärkung von Spiekerooger Schutzdüne beginnt im August

Die geplante Sandaufspülung zur Verstärkung einer Schutzdüne auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog soll im August beginnen. Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Freitag mitteilte, sollen dann rund 80.000 Kubikmeter Sand mithilfe eines Spezialschiffes über eine Spülleitung vor der Insel entnommen und an den Strand gespült werden. Bagger und Raupen verteilen den Sand dann zu einem bis zu neun Meter hohen Sanddepot vor der Düne. Die Sandaufspülung auf Spiekeroog ist in diesem Jahr die einzige an der niedersächsischen Nordseeküste und soll im September beendet sein.