Statistik Niedersachsen: Erbschaften und Schenkungen in Milliardenhöhe

Aus Erbschaften und Schenkungen haben die Menschen in Niedersachsen im vergangenen Jahr 3,66 Milliarden Euro erhalten. Das bedeute im Vergleich mit dem Vorjahr 2021 einen Anstieg um 7,4 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Freitag mit. Die dafür festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer lag bei rund 658 Millionen Euro - was wiederum einen Rückgang um 2,0 Prozent im Vergleich mit 2021 bedeute.