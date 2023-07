Zeitung: Kommunen kaum auf Klimakrise vorbereitet

Viele Kommunen in Niedersachsen sind nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ unzureichend auf die Folgen der Klimakrise vorbereitet. Bisher hätten 7 von 45 Kreisen und kreisfreien Städten im Land ein Klimaanpassungskonzept ausformuliert und beschlossen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Recherchen mit NDR, BR und WDR sowie des Recherchenetzwerks Correctiv am Freitag. In 12 weiteren Kreisen wird demnach gerade ein Konzept erarbeitet und politisch abgestimmt.