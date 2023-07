Nach nächtlichen Schüssen verurteilt: Revision verworfen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von vier unter anderem wegen versuchten Totschlags verurteilten Männern verworfen. Diese seien unbegründet gewesen, teilte das Landgericht Braunschweig am Freitag zu dem Beschluss vom 6. Juli mit. Verurteilt wurden insgesamt fünf Männer Mitte Juni 2022 unter anderem wegen versuchten Totschlags nach nächtlichen Schüssen auf Mitglieder einer verfeindeten Familie in Braunschweig. In einem seit Jahren dauernden Konflikt zwischen den beiden Gruppen sollen sie sich entschlossen haben, mindestens ein Mitglied der verfeindeten Familie zu töten.