Schönster Heidschnuckenbock 2023 kommt aus Winsen/Aller

Der schönste Heidschnuckenbock kommt aus Winsen an der Aller. Das eineinhalb Jahre alte Jungtier wurde am Donnerstag beim 74. Heidschnuckentag in Müden an der Örtze in der Gemeinde Faßberg unter 29 Zuchtböcken in fünf Altersklassen prämiert. Der Bock brachte 2100 Euro bei der Versteigerung ein. Züchter Günter Rüpke zog ihn auf seinem Hof im Landkreis Celle groß. Daher kam auch die Siegerherde, die extra ausgezeichnet wurde.