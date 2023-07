Hannovers Stürmer-Talent Tresoldi trifft im Test doppelt

Nicolo Tresoldi hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 vor einer Niederlage im ersten Spiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen die SpVgg Unterhaching bewahrt. Der 18-Jährige erzielte am Mittwoch in Saalfelden beide Treffer zum 2:2 in dem Maximal-Test über 120 Minuten für die Niedersachsen. Nach der Führung für den Drittliga-Aufsteiger aus Bayern durch Matthias Fetsch (58.) und Aaron Keller (93.) war der Stürmer in der 97. und 114. Minute erfolgreich.