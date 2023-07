Parteien Umfrage: SPD in Niedersachsen weiter vor CDU: AfD legt zu

Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil ist einer Umfrage zufolge weiter die stärkste Kraft in Niedersachsen. Die SPD liegt demnach mit 32 Prozent vor der CDU mit 29 Prozent. Grundlage ist eine Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach, für die im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe von Mitte Mai bis Ende Juni 1101 Niedersachsen befragt wurden. Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die SPD mit 33,4 Prozent etwas besser abgeschnitten als in der Umfrage, die CDU hatte lediglich 28,1 Prozent erreicht.