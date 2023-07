Oldenburgs Basketballer verpflichten Brekkott Chapman

Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat Brekkott Chapman unter Vertrag genommen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, kommt der 27-jährige US-Amerikaner von den Koshigaya Alphas aus der japanischen B-League nach Niedersachsen. Vor seinem Engagement in Fernost war der 2,06 Meter große Powerforward auch bei den Würzburg Baskets und den MLP Academics Heidelberg aktiv.

„Brekkott erfüllt unsere Anforderungen auf der Position sehr gut. Nach seinen Erfahrungen in der BBL und in Japan erwarte ich, dass er hungrig ist, einen weiteren Schritt in seiner Karriere zu machen“, sagte Oldenburgs Trainer Pedro Calles.

