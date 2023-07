SV Meppen geht mit Willi Evseev in die Regionalliga

Mittelfeldspieler Willi Evseev hat seinen Vertrag bei Fußball-Regionalligist SV Meppen verlängert. „Seine Vertragsverlängerung ist ein weiteres Mosaiksteinchen in unseren Planungen, um etwas Wettbewerbsfähiges aus dem Boden zu stampfen“, sagte Meppens Trainer und Sportlicher Leiter Ernst Middendorp in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. „Er ist mit seinen Qualitäten noch mal ein ganz anderer Spieler.“

Meppen (dpa/lni). Mittelfeldspieler Willi Evseev hat seinen Vertrag bei Fußball-Regionalligist SV Meppen verlängert. „Seine Vertragsverlängerung ist ein weiteres Mosaiksteinchen in unseren Planungen, um etwas Wettbewerbsfähiges aus dem Boden zu stampfen“, sagte Meppens Trainer und Sportlicher Leiter Ernst Middendorp in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. „Er ist mit seinen Qualitäten noch mal ein ganz anderer Spieler.“

Evseev war in 109 Partien in der 3. Liga aufgelaufen. In der vergangenen Spielzeit war der 31-Jährige mit Meppen abgestiegen. In der Jugend von Hannover 96 ausgebildet worden, hatte Evseev unter anderem beim VfL Wolfsburg, dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock unter Vertrag gestanden. 2019 war der im kasachischen Temirtau geborene Profi von Rostock nach Meppen gewechselt.

