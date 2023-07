Gosens-Gerüchte: Wolfsburgs Schäfer sucht Linksverteidiger

Die Gerüchte um einen Wechsel von Nationalspieler Robin Gosens zu Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg halten sich hartnäckig. Zu Gerüchten wolle man sich nicht äußern, sagte Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Montag. Aber: „Es ist kein Geheimnis, dass wir auf der Linksverteidiger-Position mit Nicolas Cozza nur mit einem Spieler besetzt sind.“ Der 24-jährige Franzose kam in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit auf fünf Einsätze - in der Startformation stand er dabei nie.