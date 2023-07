Turn-Routinier Toba freut sich über junge Konkurrenz

Andreas Toba in Aktion am Reck. Er ist deutscher Meister.

Düsseldorf. Turn-Routinier Andreas Toba freut sich über die neue Konkurrenz durch die nachrückenden Teenager um Jungstar Pascal Brendel. „Wir sind uns bewusst, dass von unten jetzt auch Druck kommt“, sagte der 32 Jahre deutsche Reck-Meister aus Hannover. Er wisse, welches Potenzial in den Jungen liege, sie müssten es nur zeigen. „Bei den deutschen Meisterschaften jetzt haben die es mehr als nur gezeigt“, befand der EM-Zweite am Reck von 2021.

Bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf hatten der 19 Jähre alte Pascal Brendel (Wetzlar) und der ein Jahr jüngere Daniel Mousichidis (Schwalbach) jeweils zwei und damit vier der insgesamt sieben vergebenen Titel gewonnen. Der EM-Achte Brendel triumphierte im Mehrkampf und am Sprung, Mousichidis am Boden und am Pferd. Zudem wurde der ebenfalls 18 Jahre Maxim Kovalenko (Bous) Zweiter beim Sprung und Vierter im Mehrkampf, was ihm von Bundestrainer Valeri Belenki eine Einladung ins Trainingslager der Nationalmannschaft ab Dienstag in Italien einbrachte.

„Es macht mich froh, dass so viel nachkommt“, sagte Toba, „es sind sehr, sehr hart arbeitende Jungs, die jetzt kommen. Und das erfüllt mich wiederum mit Freude, weil ich weiß, was es heißt, hart zu arbeiten.“ Dadurch habe er auch selbst noch einmal härter an sich arbeiten können. „Ich freue mich auf den Lehrgang nächste Woche, wo wir mit Jungen und Älteren zusammen einen Lehrgang bestreiten und wir uns gegenseitig pushen können“, sagte Toba.

Das Verhältnis untereinander sei sehr gut, alle würden sich sehr, sehr gut verstehen, meinte der erfahrene Turner. „Natürlich ist Konkurrenz, da und es ist schön, dass man sich gegenseitig auch neckt. Aber letzten Ende ist die Chemie einfach da“, sagte Toba: „Das ist ein Team, und so macht es deutlich mehr Spaß.“

