Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Dohren im Landkreis Harburg ist ein Mann gestorben. Der 33-Jährige sei mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Umständen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in der Nacht auf Samstag noch an der Unfallstelle starb.