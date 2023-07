Deutlich über 30 Grad zum Ferienstart

Am ersten Wochenende der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen stiegen die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad bei schwüler Luft. Bis zum Mittag zeigten sich am Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kaum Wolken. Später sollten erste Wolken und Gewitter von Westen über das Gebiet ziehen. Die Höchstwerte sollten demnach bei bis zu 36 Grad liegen. Am Samstag lagen die Temperaturen etwas niedriger bei trockener Luft. Auf Webcams waren bereits am frühen Vormittag Besucher an den Küstenstränden zu sehen.

Der Deutsche Wetterdienst sprach für Niedersachsen und Bremen die erste von zwei Hitzewarnstufen aus. Diese gilt, wenn die gefühlte Temperatur - die etwa auch Luftfeuchtigkeit und den Wind berücksichtigt - über etwa 32 Grad Celsius liegt und nur mit einer geringen nächtlichen Abkühlung zu rechnen ist. Außerdem galt im Osten sowie teilweise im Süden und Südwesten von Niedersachsen mindestens die vierte von fünf Waldbrandwarnstufen. Der fünfstufige Index wird unter anderem anhand von Niederschlagswerten, der Windgeschwindigkeit und der Lufttemperatur ermittelt.

Ab dem späteren Nachmittag wurde mit von Westen herziehenden Unwettern mit Starkregen, Hagel sowie lokal Orkanböen gerechnet. Danach sollten die Temperaturen in der Region zum Wochenbeginn unter die 30 Grad sinken.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt in Anbetracht der hohen Temperaturen vor allem Älteren, Kranken, Schwangeren und Eltern mit Kleinkindern, unter anderem ausreichend zu trinken, Anstrengungen zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das Land zudem mit einem „Hitzeschutzplan“ besser gegen hohe Temperaturen wappnen. Neue Schutzangebote gegen Hitzewellen sollen laut dem SPD-Politiker in den nächsten Wochen an den Start gehen. In der Vergangenheit seien jedes Jahr Tausende Menschen an Hitze gestorben.

