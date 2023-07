Offizielle Packstation ist Teil von Kunsthallen-Ausstellung

Eine offizielle Packstation der Deutschen Post DHL gehört zu einer am Wochenende eröffneten Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück. Die Schau „Ihr Paket ist abholbereit“ des in Bremen geborenen Berliner Künstlers Aram Bartholl ist bis 25. Februar 2024 zu sehen, wie eine Sprecherin der Deutschen Post und die Kunsthalle mitteilten. Die Ausstellung gehört zum Jubiläumsprogramm der Kunsthalle, die vor 30 Jahren in einer ehemaligen Dominikanerkirche eröffnete.

Bartholl verwandelte für die Ausstellung das Kirchenschiff in einen begehbaren Recyclinghof von Waren, Elektronikgeräten und digitalen Technologien - und in eine Packstation. „Kunden, die diese Packstation nutzen, sind somit mitten in der Ausstellung“, sagte die Post-Sprecherin. Die Packstation bestehe aus einem nicht aktiven Teil sowie einem aktiven mit 167 Fächern. Innerhalb der Öffnungszeiten der Kunsthalle könnten Pakete abgeholt oder vorfrankierte Sendungen gebracht werden. Der Eintritt ist kostenfrei.

