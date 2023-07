Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall nahe Northeim sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Freitagmittag fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Wagen hinter einem Lastwagen, der verkehrsbedingt halten musste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Allerdings bemerkte der 57-Jährige zu spät, dass der Lastwagen bremste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte er auf die Gegenfahrbahn aus. In diesem Moment kam ihm der Wagen einer 31-Jährigen mit ihrem 32 Jahre alten Beifahrer entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Fahrer wurden leicht, der 32-Jährige schwer verletzt.