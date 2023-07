Adler zerstört Auto-Frontscheibe: Fahrer verletzt, Tier tot

Ein Seeadler hat auf der Autobahn 19 an der Mecklenburgischen Seenplatte für einen Unfall gesorgt, bei dem ein Autofahrer aus Niedersachsen verletzt wurde. Der Greifvogel durchschlug die Frontscheibe beim Auto des 36-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag nördlich von Wittstock. Der Fahrer aus dem Kreis Vechta wurde durch Splitter an den Augen verletzt und kam in eine Klinik. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Seeadler überlebte den Unfall nicht.

Wittstock/Röbel. Ein Seeadler hat auf der Autobahn 19 an der Mecklenburgischen Seenplatte für einen Unfall gesorgt, bei dem ein Autofahrer aus Niedersachsen verletzt wurde. Der Greifvogel durchschlug die Frontscheibe beim Auto des 36-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag nördlich von Wittstock. Der Fahrer aus dem Kreis Vechta wurde durch Splitter an den Augen verletzt und kam in eine Klinik. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Seeadler überlebte den Unfall nicht.

Greifvögel halten sich laut Polizei häufiger an Straßen auf, da dort mitunter Wild angefahren wird und Seeadler auch Aas fressen. Der Norden Brandenburgs und die Mecklenburgische Seenplatte gelten als die am dichtesten besiedelten Brutregionen von See- und Fischadlern in Deutschland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen