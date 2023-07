Polizei beendet illegales Autorennen

Die Polizei hat in Leer ein illegales Autorennen mit bis zu Tempo 150 beendet. Am frühen Freitagmorgen seien Streifenwagenbesatzungen zwei Autos aufgefallen, die deutlich zu schnell fuhren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Nur wegen des geringen Verkehrsaufkommens zu der Zeit seien keine Unbeteiligten gefährdet worden - und es sei angesichts der rücksichtslosen Fahrweise reiner Zufall, dass die beiden Wagen nicht von der Straße abkamen.