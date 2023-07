Tausende Pilger zur Fußwallfahrt nach Telgte erwartet

Der Start ist früh, die Strecke lang und die Temperaturen laut Prognose hoch: Am Samstag gegen 3.00 Uhr morgens wollen sich die ersten etwa 700 Pilger auf die 171. Fußwallfahrt von Osnabrück in Niedersachsen nach Telgte in Nordrhein-Westfalen begeben. Im Verlauf der etwa 46 Kilometer langen Strecke würden sich voraussichtlich wieder Tausende anschließen, sagte der Technische Leiter der Wallfahrt, Karl-Heinz Schomaker. Eine genaue Prognose ist ihm zufolge aber für dieses Jahr schwierig, weil es sehr warm werden soll und in Niedersachsen und NRW Ferien sind.