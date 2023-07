Grafschaft Bentheim 150.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Bentheim ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Freitag niemand, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einer Wohnung aus, weil eine Zigarette falsch entsorgt wurde. Der 66 Jahre alte Bewohner entdeckte das Feuer und rief die Feuerwehr. Das hauptsächlich aus Holz bestehende Wohnhaus konnte laut Polizei aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst nicht betreten werden.