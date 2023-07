Tarmstedter Ausstellung erwartet bis zu 100.000 Besucher

Die am Freitag eröffnete Agrarschau „Tarmstedter Ausstellung“ im Landkreis Rotenburg erwartet bis zum Sonntag bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher. Die Freilandausstellung mit rund 750 Ausstellern auf einem 180.000 Quadratmeter großen Gelände ist nach Angaben der Veranstalter die größte Landwirtschaftsmesse in Norddeutschland. Das Angebot richtet sich sowohl an Landwirte und Fachleute als auch an Laien und Familien mit Kindern. Es umfasst Themen wie Landtechnik, erneuerbare Energien, Pferde- und Rindviehzucht sowie Haus, Garten und Freizeit.