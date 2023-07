Kunsthalle feiert 30 Jahre: Galeria-Kaufhof-Gebäude verhüllt

Mit gleich drei neuen Ausstellungen feiert die Kunsthalle Osnabrück ihr 30-jähriges Bestehen. Die drei Projekte sind zudem Teil des Osnabrücker Jubiläumsprogramms „375 Westfälischer Frieden“, das in diesem Jahr an die Unterzeichnung des Vertrages erinnert. Gefeiert wird ab dem 8. Juli mit einer Neuproduktion von Aram Bartholl, einer Gebäudeverhüllung von Ibrahim Mahama und einer Gruppenausstellung von 30 lokalen Initiativen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen.

Der ghanaische Künstler Mahama wird das ehemalige Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Innenstadt bis zum 1. Oktober mit handgewebten Baumwollstoffen und recycelten Jutesäcken verhüllen. Das Projekt untersuche eine Vielzahl historischer und zeitgenössischer Transferkreisläufe zwischen Mitteleuropa und Westafrika, hieß es bei der Vorstellung. Neben der Installation in Niedersachsen gehöre zum Werk auch ein begleitendes Programm im Herbst in Tamale in Ghana.

Der Künstler Bartholl werde die Kirche der Kunsthalle in einen begehbaren Recyclinghof von Waren, Elektronikgeräten und digitalen Technologien verwandeln, hieß es von den Organisatoren. Außerdem hat die Kunsthalle 30 Gäste aus der lokalen Kunst- und Kulturszene eingeladen. Unter dem Motto „30 Jahre. 30 Akteur:innen. 30 Events“ soll es bis zum 25. Februar nächsten Jahres ein vielfältiges Programm mit Pop-up-Ausstellungen, Partys, Workshops und Performances geben.

