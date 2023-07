Dieb soll bei Fluchtversuch zwei Polizisten verletzt haben

Ein Supermarktdieb soll bei einem Fluchtversuch in Peine eine Polizistin und einen Polizisten verletzt haben. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann zu Boden gebracht hatten, soll er getreten und gebissen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Verletzten wurden in der Notaufnahme versorgt und sind vorerst dienstunfähig.