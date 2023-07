Bahnstrecke nach Norddeich weiter gesperrt

Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs „Poly“ im Nordwesten Niedersachsens sind auch am Mittwochabend Züge ausgefallen. Die Strecke zwischen Leer, Emden und Norddeich-Mole war nach Angaben eines Bahnsprechers weiterhin unterbrochen. „Die Störung wird wahrscheinlich bis zum Betriebsende dauern“, sagte er. Davon betroffen waren auch Intercity-Züge zu den Touristen-Gebieten in Ostfriesland. Grund waren vom Sturm entwurzelte Bäume, die im Gleisbett lagen oder die Oberleitungen beschädigt hatten. Einschränkungen gab es seinen Angaben zufolge auch zwischen Bremen und Bremerhaven.

Der Fernverkehr in die Niederlande sei unwetterbedingt ebenfalls seit Mittwochvormittag unterbrochen. Am Abend habe es auch sturmbedingte Störungen des Zugverkehrs in Schleswig-Holstein gegeben. Die Hauptstrecken der Bahn seien aber befahrbar. „Ab Hamburg fahren alle Züge ohne Einschränkung“, sagte der Sprecher. Er riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt digital über aktuelle Streckensperrungen zu informieren.

