Fejzic beendet Karriere und wird Braunschweig-Botschafter

Torhüter Jasmin Fejzic hat wie erwartet seine Karriere beendet und wird neue Aufgabengebiete beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig übernehmen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 37-Jährige wird unter anderem als Torwarttrainer der U23 und U16 arbeiten sowie als Botschafter für die Eintracht auftreten. Parallel soll der Bosnier Lizenzen als Torwarttrainer erwerben. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2025 geplant.

Hannover (dpa/lni). Torhüter Jasmin Fejzic hat wie erwartet seine Karriere beendet und wird neue Aufgabengebiete beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig übernehmen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 37-Jährige wird unter anderem als Torwarttrainer der U23 und U16 arbeiten sowie als Botschafter für die Eintracht auftreten. Parallel soll der Bosnier Lizenzen als Torwarttrainer erwerben. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2025 geplant.

„Mit Jasmin beendet ein echter Löwe seine Karriere, der in den vergangenen acht Jahren ein fester Bestandteil der Eintracht war“, sagte der Braunschweiger Sportgeschäftsführer Peter Vollmann. Fejzic stand in 18 Jahren in 188 Zweitliga- und 112 Drittliga-Spielen im Tor der Eintracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen