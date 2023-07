Schrumpfende katholische Kirche gibt sich neue Strukturen

Die katholische Kirche im Oldenburger Land stellt sich strukturell auf sinkende Mitgliederzahlen und weniger Priester ein. Künftig sollen in sechs Regionen Pastorale Räume gegründet werden, denen die bislang noch selbstständigen Pfarreien zugeordnet werden sollen, sagte Weihbischof und Offizial Wilfried Theising am Mittwoch in Vechta. Diese sollen von Kirchengemeindeverbandsvertretungen geleitet werden, die zum 1. Januar 2024 gegründet werden. Sie sollen gemeinsame Aufgaben wahrnehmen, etwa den Betrieb von Kindertagesstätten.

Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz.

Vechta (dpa/lni). Die katholische Kirche im Oldenburger Land stellt sich strukturell auf sinkende Mitgliederzahlen und weniger Priester ein. Künftig sollen in sechs Regionen Pastorale Räume gegründet werden, denen die bislang noch selbstständigen Pfarreien zugeordnet werden sollen, sagte Weihbischof und Offizial Wilfried Theising am Mittwoch in Vechta. Diese sollen von Kirchengemeindeverbandsvertretungen geleitet werden, die zum 1. Januar 2024 gegründet werden. Sie sollen gemeinsame Aufgaben wahrnehmen, etwa den Betrieb von Kindertagesstätten.

„Wir werden sehr viel kleiner werden in den nächsten Jahren“, sagte der Leiter der Seelsorge-Abteilung, Markus Wonka. Das zeige sich in der Zahl der zur Verfügung stehenden Priester: Derzeit habe das Offizialat Vechta noch 45 Priester. Die Zahl werde bis 2040 auf maximal 15 sinken. Auch die Zahl der Pastoralreferentinnen und -referenten dürfte in diesem Zeitraum von derzeit 80 auf maximal 25 zurückgehen.

Die Kirche müsse sich darauf einstellen, künftig zu einer Minderheit zu werden. Das werde auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Die Kirchengemeinden auf dem Land würden in Zukunft nicht mehr alle Aufgaben leisten können, die sie noch heute haben, sagte Wonka.

Der Offizialatsbezirk Oldenburg gehört kirchenrechtlich zum katholischen Bistum Münster. Rund 265.000 Katholikinnen und Katholiken gehören zu dem Bezirk.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen