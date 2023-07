Wolfsburgs Fußballer verpflichten Offensivspieler Tomas

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den portugiesischen Angreifer Tiago Tomas verpflichtet. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 bei den Niedersachsen unterschrieben hat. Tomas kommt von Sporting Lissabon. Zuletzt war er an den VfB Stuttgart verliehen, mit dem er in der Relegation gegen den Hamburger SV den Ligaverbleib schaffte.

„Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werden“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Nach Cedric Zesiger, Moritz Jenz und Vaclav Cerny ist Tiago Tomas der vierte Zugang der Grün-Weißen für die neue Saison.

