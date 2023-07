Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht sein Torwart-Talent Mio Backhaus. Der 19-Jährige wird nach Angaben des Clubs vom Mittwoch in der neuen Saison beim niederländischen Erstligisten FC Volendam spielen. „Mio ist in einer Phase seiner Entwicklung, in der es für ihn enorm wichtig ist, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Werders Nachwuchs-Torwart Mio Backhaus wird in die Niederlande verliehen.

Bundesliga Werder Bremen leiht Torwart Backhaus in die Niederlande aus

Bremen (dpa/lni). Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht sein Torwart-Talent Mio Backhaus. Der 19-Jährige wird nach Angaben des Clubs vom Mittwoch in der neuen Saison beim niederländischen Erstligisten FC Volendam spielen. „Mio ist in einer Phase seiner Entwicklung, in der es für ihn enorm wichtig ist, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Backhaus kam 2018 von Alemannia Aachen nach Bremen. In der vergangenen Saison spielte er sowohl für die U19 in der Junioren-Bundesliga als auch für die U23 in der Regionalliga Nord.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen