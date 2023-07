Wind- und Sturmböen sowie einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist es am Vormittag zunehmend stark bewölkt. Es gibt teils länger anhaltenden, kräftigen Regen und Gewitter.

Wetter Sturmböen und Gewitter in Niedersachsen und Bremen

Niedersachsen/Bremen (dpa/lni) –. Wind- und Sturmböen sowie einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist es am Vormittag zunehmend stark bewölkt. Es gibt teils länger anhaltenden, kräftigen Regen und Gewitter.

Im Laufe des Tages nimmt der Wind zu, teilweise werden schwere Sturmböen erwartet. Insbesondere für küstennahe Gebiete erwartet der DWD Orkanböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Nachts sind nur ein paar Wolken zu sehen, einzelne Schauer sind zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad.

Am Donnerstag flacht der Wind ab. Dazu wechselt sich laut der Vorhersage starke Bewölkung mit einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern ab, dazwischen gibt es sonnige Abschnitte. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht wird es teils klar und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad.

Am Freitag scheint wieder größtenteils die Sonne. Im Tagesverlauf zeigen sich einzelne Quellwolken am Himmel. Es wird sommerlich warm bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

