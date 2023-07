Ernte von Heidelbeeren aus dem Freiland beginnt

Wetter und Bodenqualität bestimmen die Qualität der kleinen süßen Früchte. Bald ist klar, wie gut die niedersächsischen Heidelbeeren in diesem Jahr sind.

Gilten (dpa/lni). Zum Beginn der Heidelbeersaison in Niedersachsen rechnen Fachleute der Landwirtschaftskammer mit einer guten Erntemenge und Fruchtqualität der Beeren. Die Haupternte im Freiland ist bei moderatem Wetter bis Anfang August geplant, wie die Organisation mitteilte. Dank einer Kombination aus Sorten mit unterschiedlichen Reifeterminen dauert die gesamte Heidelbeersaison in Niedersachsen bis Mitte September, wie die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer am Dienstag mitteilte.

Vor dem offiziellen Start der Heidelbeer-Saison wurden bereits Heidelbeeren in wettergeschützten Folientunneln sowie frühe Sorten im Freiland geerntet. „Bei uns in Niedersachsen haben die meisten Heidelbeeren ideale Anbauvoraussetzungen, denn sie wachsen auf Heide- oder Moorstandorten, ihrem natürlichen Lebensraum“, sagte der Leiter der Versuchsstation Beerenobst in Vechta-Langförden bei der Landwirtschaftskammer, Felix Koschnick.

Nicht nur der Standort, auch die Witterung sei wichtig für den Anbauerfolg, sagte Koschnick. Die Frühjahrsfröste hätten in diesem Jahr zu keinen nennenswerten Schäden geführt. „Deswegen gehen wir optimistisch von einer landesweiten guten Gesamterntemenge für 2023 aus“, sagte Koschnick.

Der Ertrag im vergangenen Jahr lag laut dem Landesamt für Statistik Niedersachsen bei rund 9457 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Erntemenge allerdings um 8,7 Prozent. Im Jahr 2022 war vor allem die Trockenheit ein großes Problem.

Niedersachsen ist nach Angaben der Landwirtschaftskammer Deutschlands größtes Heidelbeer-Anbaugebiet. In der norddeutschen Tiefebene produzieren demnach 153 Heidelbeerbetriebe auf etwa 2000 Hektar Anbaufläche.

